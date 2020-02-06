    06 февраля 2020, 01:11

    Samsung «случайно» слил фотографии Galaxy S20. На этот раз на собственный сайт

    Александра Каширина

    Samsung слил данные о модели Galaxy S20 менее, чем за неделю до долгожданной презентации, причем на собственный сайт. Прекратятся ли эти утечки?
    Samsung «случайно» слил фотографии Galaxy S20. На этот раз на собственный сайт

    Большой популярностью в этом году пользуется линейка флагманских телефонов Samsung Galaxy S20. В этот вторник на одном из официальных сайтов ненадолго появились фотографии этого телефона. Затем сайт отключился, но скрины успели распространиться по Сети.

    В то время как мы все еще ждем подтверждения о множестве важных деталей Galaxy S20, небольшая «ошибка» Samsung пролила немного света на данную новинку и показала некоторые детали, такие как длинный и вертикальный выступ задней камеры. Также многие заметили серое светодиодное покрытие, которое делает заднюю часть телефона похожей на звездное ночное небо.

    Больше «утечки» ничего не раскрыли. В прошлом месяце стало известно, что все три новых S20 оснащены дисплеями с частотой 120 Гц и поддерживают подключение 5G, в то время как, по слухам, модель Galaxy S20 Ultra имеет функцию 100-кратного увеличения на своей камере.

    Все это должны показать 11 февраля на специальном мероприятии Unpacked в Сан-Франциско, США.