Samsung «случайно» слил фотографии Galaxy S20. На этот раз на собственный сайт

Samsung слил данные о модели Galaxy S20 менее, чем за неделю до долгожданной презентации, причем на собственный сайт. Прекратятся ли эти утечки?

Большой популярностью в этом году пользуется линейка флагманских телефонов Samsung Galaxy S20. В этот вторник на одном из официальных сайтов ненадолго появились фотографии этого телефона. Затем сайт отключился, но скрины успели распространиться по Сети.

В то время как мы все еще ждем подтверждения о множестве важных деталей Galaxy S20, небольшая «ошибка» Samsung пролила немного света на данную новинку и показала некоторые детали, такие как длинный и вертикальный выступ задней камеры. Также многие заметили серое светодиодное покрытие, которое делает заднюю часть телефона похожей на звездное ночное небо.

Больше «утечки» ничего не раскрыли. В прошлом месяце стало известно, что все три новых S20 оснащены дисплеями с частотой 120 Гц и поддерживают подключение 5G, в то время как, по слухам, модель Galaxy S20 Ultra имеет функцию 100-кратного увеличения на своей камере.

Все это должны показать 11 февраля на специальном мероприятии Unpacked в Сан-Франциско, США.