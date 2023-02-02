Технологии 02 февраля 2023, 01:08 Samsung представила новые смартфоны Galaxy S23 samsung.com

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Корейская компания Samsung представила новые смартфоны линейки Galaxy S23. Презентацию транслировали на YouTube-канале фирмы.

Как рассказали в компании, в серию флагманских гаджетов вошли модели Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra. Устройства оснастили процессором Snapdragon 8 Gen 2. Также смартфоны получили восемь гигабайт оперативной памяти.

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Модель Galaxy S23 вышла с дисплеем 6,1 дюйма Dynamic AMOLED 2X, поддерживающим частоту 120 герц. Аппарат имеет тройную камеру с объективами разрешением 50, 12 и 10 мегапикселей. Емкость аккумулятора составляет 3900 миллиампер-часов.

Версия Galaxy S23+ отличается от базовой модели экраном в 6,6 дюйма, а также батареей, рассчитанной на 4700 миллиампер-часов. У версии S23 Ultra 6,8-дюймовый дисплей, батарея на 5000 миллиампер-часов и камеру с объективами разрешением 200, 12, 10 и 10 мегапикселей.

Об официальных продажах в России корейская компания не сообщила. Смартфоны будут доступны по цене от 799 до 1199 долларов. Предзаказ гаджетов уже запустили на сайте Samsung.