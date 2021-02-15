Samsung представил смартфон с огромным аккумулятором

Компания Samsung выпустила новый смартфон, который отличается значительной автономностью. Модель Galaxy F62 появится в продаже после 22 февраля.

Корейская компания представила Galaxy F62 в Индии. Новый смартфон отличается набором технических новшеств, включая высококлассный процессор и массивную батарею.

Galaxy F62 оснащен 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED+ Infinity-O с разрешением Full HD+ и защитой Gorilla Glass 3+. Он работает под управлением Android 11 с новым фирменным интерфейсом One UI 3.1. На передней панели Galaxy F62 установлена 32-мегапиксельная селфи-камера. Сзади телефон имеет четырехкамерную установку, состоящую из 64-мегапиксельной основной камеры, 12-мегапиксельной сверхширокой камеры, 5-мегапиксельной макрокамеры и 5-мегапиксельного датчика глубины.

Samsung оснастил новый смартфон уже знакомым семинанометровым процессором Exynos 9825. Объем оперативной памяти — шесть или восемь гигабайт, а встроенной может быть только 128 гигабайт. Память можно увеличить с помощью microSD.

Аккумулятор в телефон установлен емкостью 7000 миллиампер в час с быстрой проводной зарядкой на 25 ватт.

Новый Samsung оснащен Bluetooth 5.0, NFC, порт USB-C и стандартный аудиоджек. Возможность использовать 5G Galaxy F62 не получил, смартфон работает только в LTE-сетях.

Первыми смартфон смогут приобрести жители Индии — с 22 февраля, цена от 330 долларов. Позже телефон появится в других странах.