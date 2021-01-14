Samsung представил новые флагманские смартфоны линейки Galaxy S21

Samsung представил три новых смартфона из флагманской линейки Galaxy S21. Старт продаж назначили на 5 февраля. Цена устройств будет варьироваться от 74,99 до 109,99 тысячи рублей.

Об этом компания сообщила во время презентации устройств, запись доступна на YouTube. Компания представила три новых устройства: S21, S21+ и S21 Ultra. Предзаказ начнется 14 января, а продажи — 5 февраля. Модель Galaxy S21 будет стоить от 74,99 тысячи рублей, S21+ — от 89,99 тысячи рублей, а S21 Ultra — от 109,99 тысячи рублей,

Каждое получило AMOLED-дисплеи с частотой до 120 Гц. У S21 диагональ экрана составит 6,2 дюйма, для S21+ — 6,7 дюйма, для S21 Ultra — 6,8 дюйма. Кроме того, для каждой модели разработали защитное стекло Gorilla Glass Victus.

На новых телефонах можно снимать в форматах 4К и 8К. У первых двух моделей одинаковые трехмодульные камеры: широкоугольная и ультраширокоугольная на 12 Мп, а также телефотообъектив на 64 Мп. На S21 Ultra установлена камера из четырех модулей: ультраширокоугольный объектив на 12 Мп, широкоугольный на 108 Мп и два телефотообъектива на 10 Мп. Кроме того, ее совместили со стилусом S Pen — раньше его поддерживали только устройства Galaxy Note.

Все три новых устройства поддерживают мобильные сети 5G, а также функционируют на базе нового процессора Exynos 2100. Презентация последнего состоялась за несколько дней до показа самих телефонов. Устройства получили аккумуляторы емкостью четыре тысячи, 4,8 тысячи и пять тысяч мАч для S21, S21+ и S21 Ultra соответственно. Кроме того, они поддерживают быструю беспроводную зарядку.