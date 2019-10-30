Samsung представил концепт нового смартфона-раскладушки. Видео

Корейская компания Samsung презентовала очередное свое изобретение — смартфон, который складывается поперек. Пока это лишь концепт — названием новинка не обзавелась.

«Этот совершенно новый форм-фактор, над которым мы сейчас работаем, не только легко помещается в вашем кармане, но и меняет подход к использованию вашего гаджета», — приводит портал The Verge слова руководителя исследовательской группы Samsung Йонг Хю Сона.

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Новую раскладушку представили на ежегодной конференции для разработчиков Samsung Developer Conference.

Данных о технических характеристиках нового творения Samsung пока нет. Представители компании лишь подразнили поклонников культового мобильного телефона Motorola Razr — этот гаджет претерпел несколько изменений с эпохи кнопочных телефонов, но по-прежнему раскладывается.