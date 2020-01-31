Samsung покажет новый гибкий смартфон-пудреницу Galaxy Z Flip

Южнокорейская корпорация Samsung 11 февраля представит новый смартфон со складывающимся экраном Galaxy Z Flip. Судя по фотографиям новинки, в сложенном состоянии телефон будет выглядеть как квадратная пудреница. Стоить он будет больше 100 тысяч рублей.

Фотографии и некоторые технические характеристики Galaxy Z Flip появились в немецком издании WinFuture. В разложенном состоянии у смартфона будет узкий экран с соотношением сторон 22:9.

Гаджет получит две основные камеры разрешением 12 мегапикселей — с диафрагмой F/1,8 и F/2,2. Фронтальная камера будет иметь разрешение 10 мегапикселей и диафрагму F/2,0.

Продажи нового смартфона стартуют 14 февраля. Он будет стоить около 1500 евро (примерно 105 тысяч рублей).

В феврале 2019 года Samsung представила свой первый смартфон с гибким экраном — Galaxy Fold. В развернутом состоянии он представляет собой планшет. В сложенном у телефона есть дополнительный небольшой экран на крышке. Цена на него начинается от 160 тысяч рублей.

В ноябре того же года представили смартфон-раскладушку с гибким экраном Motorola Razr. Он должен появиться в продаже 6 февраля по цене около 1500 долларов (95 тысяч рублей).