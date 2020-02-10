Samsung показал рекламу смартфона-раскладушки на церемонии «Оскар»

Samsung показала рекламу раскладного смартфона Galaxy Z Flip во время церемонии вручения кинопремии «Оскар». Релиз нового гаджета ждут 11 февраля.

На кадрах, которые показали во время рекламного блока, можно увидеть смартфон, раскрытый под прямым углом. По задумке создателей, так будет удобнее принимать видеозвонки и удаленно участвовать в конференциях.

У телефона, судя по всему, два экрана. Основной «умеет» складываться, дополнительный расположен на крышке смартфона. Второй дисплей позволит пользователю видеть имя человека, который ему звонит, принять или сбросить вызов.

Подробные характеристики смартфона-раскладушки пока держатся в секрете. Его релиз, как пишет Engadget, запланирован на 11 февраля.

Издание предполагает, что стоимость раскладушки будет достигать почти 1400 долларов (89,4 тысячи рублей). Телефон может появиться в продаже уже 14 февраля.