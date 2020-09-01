Samsung показал новый смартфон с гибким экраном

Компания Samsung презентовала новый смарфон с гибким экраном Galaxy Z Fold2. Российские покупатели смогут приобрести гаджет уже с 18 сентября, при этом предзаказы уже стартовали.

Galaxy Z Fold2 имеет 6,2-дюймовый внешний экран Infinity-O. Эта панель позволяет смотреть контент без раскладывания смартфона. Кроме того, гаджет имеет 7,6-дюймовый основной дисплей, выполненный из ультратонкого стекла Ultra Thin Glass. Частота обновления составляет 120 герц.

Благодаря микрощеткам пыль и мелкие частицы не могут залететь в промежуток между корпусом смартфона и шарниром. Разработчики оснастили гаджет двойными динамиками и сделали звучание более четким. Сделать качественные фотографии помогут 10-мегапиксельная селфи-камера и 12-мегапиксельная тройная основная камера. В Galaxy Z Fold2 встроен аккумулятор емкостью 4500 микроампер час. Заряжать можно как беспроводным способом, так и проводным.

Оперативная память смартфона составляет 12 гигабайт, а объем памяти — 256 гигабайт. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 865+, операционная система - Android 10.

Россияне смогут купить Galaxy Z Fold2 за 180 тысяч рублей. Предзаказ стартовал 1 сентября, а продажи начнутся 18 числа.