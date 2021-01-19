Samsung обновит прошивку 15 смартфонов до Android 11

Владельцы смартфонов Samsung обновят свои гаджеты до актуального интерфейса OneUI 3.1 на базе Android 11. Пока это программное обеспечение доступно только на последних моделях серии Galaxy S21.

Список смартфонов, которые получат обновления, представил на своей странице в Twitter известный своими сбывшимися прогнозами инсайдер The Galox.

Автор внес в список 15 моделей: Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip, Galaxy S20 FE, Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Fold, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 10, Galaxy S10+, Galaxy S10, Galaxy S10e и Galaxy Note 10 Lite.

Он не назвал конкретной даты, когда смартфоны Samsung получат обновленную прошивку. Но не исключено, что это произойдет в ближайшие месяцы.

В комментариях пользователи усомнились в таком прогнозе, так как не все из представленных моделей получили предыдущую версию обновления OneUI 3.0. В частности, ее нет на Galaxy Fold, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Fold 2 5G и Galaxy Z Flip 5G. По официальным данным, эти смартфоны обновят до OneUI 3.0 только в феврале.