Samsung обновит прошивку 15 смартфонов до Android 11
Список смартфонов, которые получат обновления, представил на своей странице в Twitter известный своими сбывшимися прогнозами инсайдер The Galox.
Автор внес в список 15 моделей: Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip, Galaxy S20 FE, Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Fold, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 10, Galaxy S10+, Galaxy S10, Galaxy S10e и Galaxy Note 10 Lite.
Он не назвал конкретной даты, когда смартфоны Samsung получат обновленную прошивку. Но не исключено, что это произойдет в ближайшие месяцы.
В комментариях пользователи усомнились в таком прогнозе, так как не все из представленных моделей получили предыдущую версию обновления OneUI 3.0. В частности, ее нет на Galaxy Fold, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Fold 2 5G и Galaxy Z Flip 5G. По официальным данным, эти смартфоны обновят до OneUI 3.0 только в феврале.