Samsung объяснил, почему стал блокировать функции Smart TV

Smart TV от Samsung не будут работать в России, если выпущены для других регионов или государств. Для использования в нашей стране эти устройства не сертифицированы.

В Samsung пояснили, что блокировка умных телевизоров происходит именно поэтому. Информация опубликована на официальном сайте производителя техники.

«Блокировка затронула функции устройств, которые были произведены для использования на территории других государств или регионов», — подчеркнули в компании.

Доступ к заблокированным на таких устройствах функциям, заметили в Samsung, не мог быть получен без изменения заводских настроек. Без сертификата производитель не может гарантировать корректную работу Smart TV и своевременное сервисное обслуживание.

«Кроме того, часть сервисов, реализуемых через заблокированную платформу, могут иметь лицензионные ограничения по территории использования», — добавили в Samsung.

Чтобы телевизор в России работал нормально, у него должен быть сертификат ЕАС. На корпусе устройства обычно стоит наклейка, которая это подтверждает. В компании посоветовали проверять наличие сертификата при покупке.

Сертифицированные для российского рынка модели можно определить и по латинским буквам RU в конце названия.

В Samsung рекомендовали покупать продукцию только в официальных каналах продаж.

Жалобы на некорректную работу Smart TV от Samsung стали поступать накануне. депутат Госдумы Виталий Милонов назвал это «беспрецедентной выходкой».