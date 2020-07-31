Samsung Galaxy Note 20 Ultra прошел через тест Geekbench

Смартфон имеет 12 гигабайт оперативной памяти. Он работает на Android 10, вероятно, с одним UI 2.5 сверху. За одноядерный тест смартфон получил 928 баллов, а за многоядерный — 2721 балл.

Ранее китайская компания Xiaomi представила на российском рынке новую модель смартфона — Redmi 9. Телефон стал стал самым дешевым мобильным аппаратом компании.