31 июля 2020, 18:33
Samsung Galaxy Note 20 Ultra прошел через тест Geekbench
Долгожданный Samsung Galaxy Note 20, который должны представить на мероприятии компании Galaxy Unpacked, прошел через тест Geekbench. Об этом сообщил Newinform.
Смартфон имеет 12 гигабайт оперативной памяти. Он работает на Android 10, вероятно, с одним UI 2.5 сверху. За одноядерный тест смартфон получил 928 баллов, а за многоядерный — 2721 балл.
Ранее китайская компания Xiaomi представила на российском рынке новую модель смартфона — Redmi 9. Телефон стал стал самым дешевым мобильным аппаратом компании.