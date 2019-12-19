Samsung Galaxy Fold 2 сделали «раскладушкой»

Новая версия Samsung Galaxy Fold получит конструкцию забытой всеми в 2000-х «раскладушки». Об сообщил сетевой инсайдер Ice Universe со ссылкой на китайские источники.

В соцсетях блогер показал фото якобы прототипа Galaxy Fold 2.

Гаджет имеет вытянутую форму и складывается. Комментаторы обратили внимание, что аппарат напоминает складной смартфон Motorola Razr. У устройства будет два дисплея: основной и дополнительный. На последнем, по задумке создателей, будет даваться справочная информация. Например, это может быть точное время или уровень заряда батареи.

В разложенном состоянии на экране Galaxy Fold 2 видно круглое отверстие. Скорее всего, это фронтальная камера. На задней панели можно заметить двойную камеру и светодиодную вспышку. Агентство Bloomberg написало, что Samsung покажет Galaxy Fold 2 в феврале 2020 года. По предварительной информации, стоимость нового смартфона составит 845 долларов (это более 54 тысяч рублей).

Galaxy Fold показали в 2019 году. Продажи оказались небольшими из-за высокой цены устройства и ограниченного спроса на эту модель.