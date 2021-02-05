Самолет Ил-114 прервал испытательный полет из-за сработавшего датчика температуры

Самолет Ил-114-300 прервал испытательный полет и совершил посадку в подмосковном аэропорту Жуковский. Сработал один из датчиков температуры.

«В ходе испытательного полета Ил-114-300 в Жуковском сработал датчик температуры масла одного из двигателей. Согласно инструкции, экипаж принял решение произвести посадку. Посадка прошла штатно», — рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Новый турбовинтовой самолет является улучшенной версией Ил-114 и предназначен для региональных перевозок. Он вмещает до 68 пассажиров, может находиться в воздухе до 13 часов, его коммерческая нагрузка до семи тонн. В конструкции были использованы современные композитные материалы. Он намного легче и экономичнее, в том числе за счет новых мощных отечественных двигателей. Все вместе это дает значительный выигрыш в дальности перелета — почти 1,5 тысячи километров.

Основными площадками для Ил-114-300 должны стать сотни региональных и местных аэродромов, которые позволят связать отдаленные населенные пункты с центром. Машина дешевая в обслуживании, но при этом современная и безопасная. Серийный запуск Ил-114-300 планируется в 2023 году.

Другими новинками этого года станут новый самолет МС-21-300 и модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95 МСМ.