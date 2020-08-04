В Жуковском испытают новый самолет Ил-114-300

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь на рабочей встрече с главой государства отчитался о планах и достижениях компании. В этом году она представит несколько новых моделей.

Владимир Путин попросил рассказать Слюсаря о работе авиастроительных компаний, которые входят в ОАК.

По словам гендиректора госкорпорации, ОАК планирует выпустить несколько новинок в этом году. В частности, региональный самолет Ил-114-300 для улучшения транспортной доступности в российских регионах, «уже собран», проходит наземную отработку, его скоро испытают в воздухе.

«Я думаю, что в сентябре, по нашим планам, мы эту машину поднимем в Подмосковье, в Жуковском», — отметил Слюсарь. Его слова приводит «Российская газета».

Воздушное судно рассчитано на 68 пассажиров и может развивать скорость в 500 километров в час. Самолет поступит на рынок в 2023 году. Глава ОАК отметил, что этот самолет крайне востребован, особенно в условиях труднодоступных регионов, так как может летать при любой погоде, а также использовать грунтовые взлетно-посадочные полосы.

«Мы планируем помимо гражданской версии сделать еще и версию для наших спецзаказчиков. Это тоже очень востребовано, потому что меняет старые „ильюшинские“ самолеты», — рассказал Слюсарь.

Он также упомянул другие новинки этого года — новый самолет МС-21-300, модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95 МСМ.