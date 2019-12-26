26 декабря 2019, 20:28
Самоходку украинской армии засмеяли за выстрел водой
Российские СМИ посмеялись над испытаниями новейшей украинской самоходки «Богдана». Новая машина, по словам разработчиков, соответствует стандартам НАТО. Но пока САУ 2С22 стреляла лишь водой, сообщил телеканал «Царьград».
Во время испытаний в ствол «Богданы» вставили специальный пыж, заряд и залили жидкость. Так проверяют системы орудия на начальном этапе. На следующем этапе проверяют инертные снаряды без разрывного заряда и лишь потом боевые, написал портал «Утро.ру».
САУ «Богдана» — это украинский ответ американской М777 и российским САУ «Мста-С» и «Коалиция». Правда машины российской армии, в отличии от «Богданы» бронированные. В российских СМИ новую самоходку обозвали «джихад-мобилем с гаубицей».
Согласно характеристикам, «Богдана» может поразить цель на расстоянии до 60 км активно-реактивными снарядами. Пока построен только один образец. Это совместная разработка Краматорского завода тяжелого станкостроения и компании «Украинская бронетехника».