Самоходку украинской армии засмеяли за выстрел водой

Во время испытаний в ствол «Богданы» вставили специальный пыж, заряд и залили жидкость. Так проверяют системы орудия на начальном этапе. На следующем этапе проверяют инертные снаряды без разрывного заряда и лишь потом боевые, написал портал «Утро.ру».

САУ «Богдана» — это украинский ответ американской М777 и российским САУ «Мста-С» и «Коалиция». Правда машины российской армии, в отличии от «Богданы» бронированные. В российских СМИ новую самоходку обозвали «джихад-мобилем с гаубицей».

Согласно характеристикам, «Богдана» может поразить цель на расстоянии до 60 км активно-реактивными снарядами. Пока построен только один образец. Это совместная разработка Краматорского завода тяжелого станкостроения и компании «Украинская бронетехника».