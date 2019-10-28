Самарским учителям запретят работать через иностранные мессенджеры
Письмо за подписью заместителя главы самарского министерства Андрея Пикалова было разослано в территориальные управления и департаменты образования Самары и Тольятти. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на копию документа.
В нем указано, что в бюджетных образовательных организациях стоит ввести запрет на служебную переписку не только в иностранных мессенджерах, но и в веб-сервисах. В немилость, помимо прочих, попал и мессенджер ICQ, который принадлежит российской Mail.ru Group.
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Подведомственные образовательные организации Минобрнауки просит уведомить «о необходимости принимать организационные и технические меры», которые не позволят обмениваться служебной информацией по электронной почте, в том числе Gmail, Yahoo, Google, посредством систем обмена мгновенными сообщениями и видеоинформацией и соцсетей. Под запретом могут оказаться QIP, Jabber, Viber, Whatsapp, Skype, а также соцсети — Twitter, Facebook, Livejournal и другие. В министерстве считают, что нельзя пользоваться и облачными сервисами iCloud, Google Drive, Dropbox и остальными.
В ведомстве обратили внимание, что «контроль над действиями пользователей интернета на местах» нужно усилить.
Свои рекомендации самарское Минобрнауки объяснило письмом от департамента информационных технологий и связи Самарской области от 19 сентября, сославшись на соответствующие ему действия.
Как пояснили в пресс-службе правительства Самарской области, чатов учителей с родителями учеников запрет не касается.