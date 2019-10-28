Самарским учителям запретят работать через иностранные мессенджеры

Самарским учителям решили запретить переписку в иностранных мессенджерах. Инициатива исходит от регионального Минобрнауки и касается общения в рабочее время.

Письмо за подписью заместителя главы самарского министерства Андрея Пикалова было разослано в территориальные управления и департаменты образования Самары и Тольятти. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на копию документа.

В нем указано, что в бюджетных образовательных организациях стоит ввести запрет на служебную переписку не только в иностранных мессенджерах, но и в веб-сервисах. В немилость, помимо прочих, попал и мессенджер ICQ, который принадлежит российской Mail.ru Group.

Заблокирован, но не запрещен: Минкомсвязи внесло ясность в ситуацию с Telegram Подробнее

Подведомственные образовательные организации Минобрнауки просит уведомить «о необходимости принимать организационные и технические меры», которые не позволят обмениваться служебной информацией по электронной почте, в том числе Gmail, Yahoo, Google, посредством систем обмена мгновенными сообщениями и видеоинформацией и соцсетей. Под запретом могут оказаться QIP, Jabber, Viber, Whatsapp, Skype, а также соцсети — Twitter, Facebook, Livejournal и другие. В министерстве считают, что нельзя пользоваться и облачными сервисами iCloud, Google Drive, Dropbox и остальными.

В ведомстве обратили внимание, что «контроль над действиями пользователей интернета на местах» нужно усилить.

Свои рекомендации самарское Минобрнауки объяснило письмом от департамента информационных технологий и связи Самарской области от 19 сентября, сославшись на соответствующие ему действия.

Как пояснили в пресс-службе правительства Самарской области, чатов учителей с родителями учеников запрет не касается.