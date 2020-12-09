Самая долгожданная видеоигра года оказалась опасной для здоровья

Игроков Cyberpunk 2077 с эпилепсией предупредили, что в игре есть сцены, которые могут вызвать припадки. Специалисты CD Projekt RED заверили, что уже занимаются вопросом и пытаются решить эту проблему.

О триггерах в игре рассказала помощница редактора Game Informer Лиана Рупперт. Она предупредила, что в Cyberpunk 2077 есть сцены, способные вызвать эпилептические приступы. Сама женщина заявила, что во время игры пережила один припадок и несколько раз была на его грани.

По словам Рупперт, одним из триггеров в игре стала анимация красного цвета с эффектом «битой» картинки. При этом Cyberpunk 2077 в принципе является яркой игрой с акцентом на технологичном интерфейсе. Это также может вызвать приступ. Помощница редактора отметила, что включала на мониторе функцию защиты глаз, чтобы затемнить цвета.

Еще одним триггером женщина назвала сцены с Джонни Сильверхендом. Во время их прохождения игрок видит бледно-голубое мерцание. Такой эффект может негативно сказаться больных с некоторыми формами эпилепсии. Рупперт подчеркнула, что сложнее всего ей было смотреть сцены с брейндансом — технологией в Cyberpunk 2077, погружающей в чужие сохраненные воспоминания. Пользовательница назвала триггером почти все, что касается этой механики. Также вызвать припадки может и анимация внутри воспоминаний. После публикации сотрудники CD Projekt RED заявили, что постараются исправить ситуацию.

«Спасибо, что подняли этот вопрос. Мы работаем над добавлением отдельного предупреждения в игру, помимо того, которое существует в лицензионном соглашении. Что касается более постоянного решения, команда разработчиков в настоящее время изучает его и будет внедрять его как можно скорее», — написали специалисты в Twitter.

Игра Cyberpunk 2077 от компании CD Projekt RED — лидер среди самых ожидаемых релизов 2020 года. Выход игры откладывали несколько раз. В итоге геймеры ждут релиза уже 10 декабря на PS4, Xbox One и ПК.