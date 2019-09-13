Сайты станут недоступны россиянам из-за дефицита IР-адресов

Россиян предупредили о сложностях с доступом к интернет-страницам Подробнее

Осенью 2019 года сайты начнут постоянно требовать от посетителей подтверждения, что они реальные люди, а не роботы. Эксперты объяснили это самим принципом работы интернета.

Во время серфинга каждый пользователь имеет свой IP-адрес. Иногда они совпадают у нескольких человек. Если сайт «увидит», что на него пытаются зайти с одним IP, может принять это за хакерскую атаку или действия ботов. Такая ситуация вполне вероятна при недостатке свободных IP-адресов.

Аналитики заявили: миллионы жителей России рискуют столкнуться с данной проблемой. Чтобы ее решить, рядовые пользователи мало что могут сделать. Необходимо перевести интернет-сети на протокол IPv6, который должен полностью вытеснить устаревший IPv4. Крупные провайдеры уже позаботились об этом.

Представитель одной из крупнейших в мире интернет-регистратур RIPE Network Coordination Center (RIPE NCC) Алексей Семеняка еще несколько дней назад сообщил, что к концу сентября IP-адреса, присваиваемые по протоколу IPv4, закончатся в России, а также на Ближнем Востоке и в Европе. Это связано с огромным количеством устройств, подключенных к Сети. В этих регионах еще неделю назад было 1,88 миллиона свободных адресов, а к 9 сентября уже 1,69 миллиона.