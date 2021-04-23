Сайты РЖД и Кремля «упали» после объявления о непрерывных выходных

В России произошел сбой нескольких государственных сайтов. Сначала перестал отвечать сайт ТАСС, а вслед за ним «упали» сайт администрации президента РФ и РЖД.

В пятницу днем сначала перестал работать сайт ТАСС, но сейчас проблему уже устранили. Однако сайт Кремля по-прежнему не отвечает. При попытке зайти на kremlin.ru появляется пустая страница с сообщением об ошибке.

Сайт РЖД также перестал работать.

«В настоящий момент сервер не может обработать ваш запрос. Пожалуйста, повторите его позднее. Приносим свои извинения», — говорится в сообщении на сайте РЖД.

Сайты Кремля и РЖД упали вслед за тем, как президент РФ Владимир Путин согласился сделать все дни между майскими праздниками нерабочими. Изначально планировалось, что россияне будут отдыхать с 1-го по 3 мая, а затем с 4-го по 7 мая. Теперь выходными будут все дни с 1 по 10 мая включительно. С таким предложением к главе государства ранее обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она объяснила, что из-за разорванных майских каникул многие будут уезжать из города, а потом заново возвращаться, что представляет определенные риски для эпидемиологической ситуации.