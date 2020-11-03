Сайты Pikabu и «ЯПлакалъ» обязали выдавать информацию о пользователях спецслужбам

Популярные молодежные сайты Pikabu и «ЯПлакалъ» внесли в реестр организаторов распространения информации сети Интернет. Теперь им придется выполнять все требования «пакета Яровой».

Сайты внесли в реестр Роскомнадзора 30 октября. Сейчас там значится уже 263 организатора распространения информации.

Согласно положениям федерального закона № 97-ФЗ, Pikabu и «ЯПлакалЪ» должны хранить, собирать и предоставлять информацию о действиях своих пользотвателей по запросу государственных органов. Кроме того, переписку, звонки и другие данные могут получить спецслужбы. Это предусмотрено федеральным законом № 374-ФЗ («пакет Яровой»).

Ранее сотовые операторы повысили тарифы на связь. В январе текущего года цены выросли почти на 10%. Эксперты связывают такое подорожание с обязанностью операторов выполнять требования «пакета Яровой», а также обеспечивать устойчивость Рунета. Повышения можно было бы избежать, убрав часть «ненужных законов» и ослабив требования к безопасности, которые все равно особо не работают, считают эксперты.