Сайт TJ разблокировали в России

Роскомнадзор снял ограничение доступа к сайту TJournal для пользователей из России. До этого проект был внесен в реестр запрещенных интернет-ресурсов за распространение недостоверной информации.

В марте Роскомнадзор ограничил доступ к TJournal в соответствии с регламентом блокировки сайтов, которые содержат призывы к беспорядкам, экстремизму и незаконным акциям. Такое решение принимается на основании требования генерального прокурора России. В TJ считают, что причиной блокировки была публикация недостоверной информации о спецоперации на Украине.

Главный разработчик сайта Кремля Артем Геллер высказался о разблокировке TikTok в России. Он связал возвращение полного функционала соцсети с разрешением ситуации на Украине.