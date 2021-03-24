Сайт по «пробиву» номеров назвали маркетинговым инструментом «Билайна»

В компании «Вымпелком», предоставляющей услуги сотовой связи под брендом «Билайн», рассказали, что сайт check-fast.ru, созданный якобы для «пробива» номеров, является не более чем маркетинговым инструментом. Об этом сообщил ТАСС.

В «Билайне» объяснили, что сайт check-fast.ru — это маркетинговый инструмент, который компания запустила для исследования спроса и ожиданий. Это не функционирующий сервис, поэтому вся информация, которая представлена на сайте, не является достоверной, сообщили в пресс-службе компании.

О том, что «Билайн» зарегистрировал сайт с услугой «пробива» по номеру телефона, ранее сообщила газета «Коммерсант». На сайте пользователям при оплате 99 рублей предлагалась возможность проверки такой информации по номеру телефона, как риск мошенничества, кредитный рейтинг, уровень благонадежности, ссылки на соцсети и другие данные о владельце, в том числе наличие судимостей и нахождение в розыске. Журналисты издания попытались проверить двух абонентов через сервис, но сайт выдал ошибку и предложил оставить данные.

Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин ранее рассказал, какую информацию может получить мошенник о владельце телефона, зная его номер.