Технологии 04 сентября 2023, 00:54 Сайт одного из подразделений Минторга США заблокировали в Казахстане Власти Казахстана обвинили сайт одного из подразделений Минторга США в фишинге Freepik

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В Казахстане заблокировали сайт Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США. Ресурс заподозрили в фишинге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и информации Республики Казахстан.

Если проверить ресурс на официальном сайте Министерства культуры, появляется сообщение, что портал был заблокирован за распространение заведомо ложной информации.

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Несколько казахстанских СМИ предположили, что доступ к американскому сайту ограничили за публикацию о возможной помощи Казахстана в обходе санкций против России.

В то же время казахский Минкульт заявил, что сайт заблокировали по подозрению в фишинге — мошенническом способе получения доступа к логинам и паролям пользователей. По информации министерства, решение о блокировке было принято еще весной.

«26 апреля текущего года по 21 фишинговому ресурсу, в числе которых был указан и сайт „bis.doc.gov“, было подготовлено и направлено для исполнения соответствующее предписание об ограничении доступа к ним», — заявили в ведомстве.

Сейчас министерство проводит проверку интернет ресурса. Если нарушений не выявят, сайт могут разблокировать.

В марте стало известно, что интернет-мошенники стали чаще красть данные россиян с помощью фишинговых сайтов. Эксперты Group-IB рассказали, что за первые месяцы 2023 года заблокировали более 59 тысяч фишинговых сайтов, из них свыше семи тысяч — в российском сегменте интернета.