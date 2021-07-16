Сайт Минобороны РФ атаковали иностранные хакеры

Официальный сайт Министерства обороны РФ в пятницу несколько часов был недоступен по всему миру после того, как подвергся DDoS-атаке. Сейчас сайт военного ведомства снова доступен.

В результате DDoS-атаки у части пользователей могут возникнуть трудности с доступом к его содержимому. В Минобороны сообщили, что источник атаки на сайт находился за пределами России. Об этом в ведомстве рассказали ТАСС.

Накануне хакеры атаковали сайты крымских властей. Они тоже подверглись DDoS-атаке. Впоследствии перестали открываться сайты главы республики и правительства Крыма, а также порталы региональных ведомств.

О серьезной DDoS-атаке стало известно 30 июня, когда проходила прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. Атака повлияла на качество соединения с россиянами, которые звонили в студию, но трансляция не прерывалась..

В конце мая массированная DDoS-атака обрушила сайт партии «Единая Россия». Это произошло незадолго до начала праймериз. Сайт предварительного голосования также подвергся атакам.