Несколько тысяч IP-адресов обрушили DDoS-атаку на сайт «Единой России»

Сайт партии «Единая Россия» подвергся DDoS-атаке с нескольких тысяч IP-адресов. Это произошло незадолго до начала праймериз. Многочисленные попытки атак зафиксировал и сайт предварительного голосования. Об этом сообщили РИА «Новости» в партии.

«Сайт „Единой России“ подвергся DDoS-атаке с нескольких тысяч IP-адресов​​​. На сайте предварительного голосования PG.ER.RU фиксируются многочисленные попытки найти уязвимость класса SQL-injection», — сказано в сообщении.

В партии подчеркнули, Что системы защиты сработали оперативно, оповестив администраторов департамента ИТ. Благодаря этому удалось заблокировать адреса атакующих. При этом со временем в черный список попадают все новые и новые адреса.

Руководитель IT-проектов партии Вячеслав Сатеев пояснил, что их разнообразие говорит о том, что злоумышленники используют бот-нета — сеть, которую создали из взломанных компьютеров по всему миру. При этом настоящие владельцы устройств, вероятно, даже не подозревают, что их оборудование кто-то использует.