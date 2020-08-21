Кибермошенники придумали новую схему обмана с вакциной от коронавируса

Всего за 10 дней с момента регистрации вакцины от коронавируса эксперты по кибербезопасности обнаружили в зонах .com и .ru 113 связанных с ней фейковых доменов.

Такие сайты стали появляться впервые еще в марте, говорится в материале газеты «Коммерсант». С тех пор их число только увеличивается. Директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин рассказал, что контента на ресурсах пока нет, но часть доменов впоследствии может быть использована злоумышленниками.

Среди зарегистрированных сайтов насчитываются десятки живых ресурсов, заявили в Infosecurity a Softline Company. Причем некоторые ориентированы на англоязычную аудиторию. Так, по данным Telegram-канала In4security, на одном из них, было предложено оформить предзаказ на вакцину (от 10 тысяч до миллиона доз) и четверть стоимости партии оплатить.

Аудиторы информационной безопасности Digital Security предупреждают, что злоумышленники пытаются под прикрытием рассылок важной информации о вакцине заставить свою жертву запустить из полученного письма вредоносное вложение, открыть документ или же перейти на фейковый сайт.

Тенденцию к созданию фишингового ресурса эксперты объясняют тем, что с помощью конструкторов это занимает всего несколько часов, а заработок от них может равняться суммам, начинающимся от десятков тысяч рублей и выше.