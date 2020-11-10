Xiaomi создала куртку с подогревом для россиян

Россияне совсем скоро смогут купить зимнюю куртку с подогревом. Одежду для зимнего времени года разработали специалисты Ninetygo — суббренда международной компании Xiaomi.

Согласно пресс-релизу, для российского рынка создали парку Smart Heated Parka. В ней предусмотрели возможность обогрева зоны спины и шеи с помощью пленки из углеродных нанотрубок. Функция подогрева начинает работать через три секунды после подключения внешнего аккумулятора. Кроме того, парка сделана из водоотталкивающего материала, а для утеплителя выбрали натуральный утиный пух.

Купить парку от Ninetygo можно будет в онлайн-магазине AliExpress TMall. Там же представлен ролик с презентацией изделия. Впервые компания выпустила куртки с подогревом в 2019 году. Разработка принесла создателям награду за дизайн от экспертов немецкой премии iF.

После этого Ninetygo разработала новую версию парки, в которой учла все замечания покупателей. Также разработчики предусмотрели, чтобы парка хорошо согревала в условиях русской зимы.