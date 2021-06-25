Instagram тестирует функцию публикации постов с настольных компьютеров

Instagram тестирует возможность публиковать фотографии и видео с компьютера. Это может стать началом глобальных изменений социальной сети.

«Мы знаем, что многие люди получают доступ к Instagram со своего компьютера. Чтобы улучшить этот опыт, мы сейчас тестируем возможность создания записи в ленте в Instagram с помощью их настольного браузера», — сообщил Вlоoomberg пресс-секретарь Facebook Кристин Пай.

Instagram, основанный в 2010 году, долго сопротивлялся созданию веб-версии своего продукта, потому что он предназначался для людей, которые фотографировали свою жизнь с помощью телефонов. Теперь все больше людей, публикующих в Instagram, являются профессионалами или влиятельными лицами, размещающими сильно отредактированные или созданные изображения и видео, иногда через несколько часов или дней после того, как это произойдет.

«Они использовали сторонние инструменты для загрузки контента в Instagram через рабочий стол и будут „очень рады“, если Instagram расширит свой тест», — сказал Мэтт Наварра, консультант по социальным сетям, который одним из первых заметил изменения.

Он отметил, что добавление возможнсти публиковать с настольных компьютеров может стать началом для гораздо более масштабного плана для платформы в будущем, чтобы продолжить конкурировать с TikTok или YouTube.