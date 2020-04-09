С доставкой на дом: Yota отправит SIM-карты для смартфона через Gett Delivery

Yota начала доставлять SIM-карты для смартфонов с помощью сервиса такси и доставки Gett. На данный момент услуга доступна в Москве в пределах МКАД.

Заказать SIM-карту с бесплатной доставкой можно на сайте Yota или в мобильном приложении. После оформления заказа SIM-карту клиенту привезет ближайший к нему водитель. На данный момент в проекте задействовано около 200 машин.

Нагрузка на службы доставки постоянно растет. Только за прошедшую неделю онлайн-продажи SIM-карт для смартфонов увеличились на 35%. Мы хотим, чтобы у наших клиентов оставалась возможность крайне быстро подключиться к Yota, поэтому приняли решение подключить к доставкам наших продуктов службу такси и доставки Gett. Благодаря нашему партнерству доставка займет от 15 минут Антон Назаровский, директор по продажам и обслуживанию Yota.

После получения SIM-карты клиент сможет пройти процедуру удаленной регистрации самостоятельно.

«В период пандемии доставка силами водителей и курьеров Gett стала важнейшим элементом городской жизни: мы возим доноров крови, медицинских работников. Также доставляем россиянам продукты, покупки, а теперь и SIM-карты. С начала карантина сервис Gett Delivery вырос уже в 5 раз. В условиях кризиса очень важно оставаться на связи, поэтому мы вместе с родным мне брендом Yota приложили усилия для обеспечения каждого возможностью моментально подключаться к интернету», — рассказал генеральный директор Gett в России Анатолий Сморгонский.