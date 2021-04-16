Корабль «Ю. А. Гагарин» сфотографировали с борта МКС

Доставивший на МКС трех космонавтов российский корабль «Ю. А. Гагарин» остается пристыкованным к станции. Фотографию, где видно именную надпись челнока опубликовал Telegram-канал РИА «Новости.

Надпись на обшивке стала доступна только в космосе. Перед стартом и во время полета ее закрывал головной обтекатель ракеты-носителя.

На опубликованном кадре видна надпись «Гагарин» и российский триколор между логотипами «Роскосмоса» и РКК «Энергия».

На корабле «Союз МС-18», который носит имя первого человека в космосе, на МКС прибыли россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.

Новый экипаж заменит Сергея Рыжикова, Сергея Relm-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс, которые провели на орбите 185 суток.

Пуск провели в 9 апреля в преддверии 60-летия полета в космос Юрия Гагарина. Экипаж доставил на станцию скафандр «Мечтатель», который украсили рисунками дети с онкологическими заболеваниями.

Олег Новицкий вернется на Землю осенью, 17 октября. Дубров и Ванде Хай останутся на МКС до следующей весны. В обратный полет они отправятся 28 марта 2022 года.