SpaceX отправит в космос четырех гражданских. Их миссия связана с благотворительностью и наукой

Компания Илона Маска SpaceX отправит в космос четырех космических туристов. Шанс увидеть Землю с орбиты получили те, для кого раньше полет был невозможен из-за проблем со здоровьем.

Миссию Inspiration4 во время полета займется научными исследованиями, направленными на улучшение здоровья людей на Земле и во время будущих длительных космических полетов. Об этом SpaceX напомнила в Twitter.

Членов экипажа облачили в летные скафандры, и начали финальную подготовку к запуску. Он состоится в Космическом центре Кеннеди NАSА во Флориде. В космос космических туристов доставит корабль Crew Dragon.

Возглавил экипаж 38-летний американский миллиардер Джаред Исаакман. В команду вошли бывший ветеран ВВС США Крис Семброски, исследователь и предприниматель Сиан Проктор и медик Хейли Арсено. В детстве она перенесла рак костей, а в ноге у космической путешественницы установлен протез.

«Inspiration4 является частью амбициозной цели Джареда по сбору средств: чтобы дать надежду всем детям, страдающим раком и другими опасными для жизни заболеваниями», — отмечено на сайте SpaceX.

Планируется, что на орбите экипаж проведет три дня. Ему предстоит провести исследования по изучению здоровья и жизнедеятельности человека. Не исключено, что их результаты впоследствии применят на Земле и для будущих полетов в космос.

«SpaceX, Институт трансляционных исследований космического здоровья (TRISH) в Медицинском колледже Бейлора и исследователи Weill Cornell Medicine соберут экологические и биомедицинские данные и биологические образцы у четырех членов экипажа Inspiration4 до, во время и после этого исторического космического полета», — указано в описании миссии.

В SpaceX назвали ее первым в мире полностью гражданским космическим полетом человека на орбиту. Во время полета Crew Dragon пройдет дистанцию примерно в 575 километров, что превосходит все прежние дистанции со времен миссий Hubble.