«Калашников» синхронизирует новое ружье с Apple Watch

Концерн «Калашников» представит новейшее тактическое помповое ружье, которое будет интегрировано с умными часами Apple Watch. Об этом замглавы холдинга Ольга Бойцова рассказала на конференции «Оружейная перспектива России».

«Калашников» также привяжет к часам Apple Watch новейшее умное ружье MP-155 Ultima, сообщила радиостанция «Говорит Москва». Оно создано на базе классического охотничьего ружья и оснащено бортовым компьютером с дисплеем, часами, компасом, секундомером, счетчиком выстрелов и индикатором доступных патронов.

В начале сентября «Калашников» также представил новый пистолет-пулемет для летчиков и спецназа. Он разработан на базе ППК-20, но значительно меньше своего предшественника: его длина со сложенным прикладом составляет 41 сантиметр.

Ранее предприятие Роскосмоса также разработало новый пистолет-пулемет «КЕДР-PARA», который предназначен для использования в силах специального назначения и правоохранительных органах. Новинка придет на смену пистолету-пулемету ПП-91 «Кедр», который сейчас используют силовики.