Рынок «серых» смартфонов просел на 80%

«Серый» рынок смартфонов — это, прежде всего, флагманские модели Apple, Samsung и Xiaomi, заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Долю нелегальной продукции он оценил в 2% в количественном и 6% в денежном выражении.

Независимый эксперт Аркадий Маркарьян отметил, что разница даже в 20% неуплаченного НДС для флагманских моделей — это значительная сумма. По оценке эксперта, нелегальные продажи iPhone упали на 90% по сравнению с январем. Продажи «серой» продукции Xiaomi — на 40%.

По словам Муртазина, сейчас нелегально ввезенные смартфоны покупают в основном через сайты объявлений, так как обычная розница из-за карантина по коронавирусу не работает.

На прошлой неделе Apple представила новую «бюджетную» модель iPhone SE. Смартфон выглядит как iPhone 8 и имеет такой же экран с рамками вверху и внизу. Внутри у него более мощная начинка от iPhone 11. Цена на новый iPhone SE начинается от 40 тысяч рублей.