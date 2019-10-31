Рынок интернет-пиратства в России упал впервые за пять лет

В 2015 году рынок составлял 32 миллиона долларов. С тех пор он ежегодно рос и к 2018-му достиг 87 миллионов долларов. Однако в 2019-м объем нелегального рынка в интернете сократился до 63,5 миллиона долларов. Показатели оказались на 27% меньше, чем годом ранее. Это было первое падение объемов за последние пять лет.

Российским кинопиратам отключили плеер Подробнее

Эксперты Group-IB перечислили несколько причин этого явления. Среди них последние изменения в законодательной системе. Доступ нарушителям перекрыло широкое распространение практики блокировок пиратских ресурсов до решения суда.

Помимо этого, лучше заработали поисковые системы: усовершенствовались алгоритмы поиска, после чего у пиратов не было так много возможностей для размещения рекламы, а значит, их доходы падали. Кроме того, свою роль сыграло падение «большой тройки» пиратских провайдеров, снабжавших материалами до 90% онлайн-кинотеатров России и стран СНГ.

Однако в основном кислород интернет-пиратам перекрыл антипиратский меморандум от ноября 2018 года. После вступления его в силу поисковики должны были удалять ссылки на страницы с пиратским контентом. В итоге почти за год в реестр попало около 600 тысяч ссылок на пиратские копии фильмов и сериалов.

Тем не менее желание пользоваться пиратским контентом у россиян не значительно возросло по сравнению с 2018 годом. Так, по итогам года соотечественники 10,4 миллиарда раз искали бесплатные фильмы и сериалы на пиратских ресурсах. Рост составил 0,06%.