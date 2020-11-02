Рынку предсказали дефицит специалистов по борьбе с киберугрозами

Руководитель пресс-службы рекрутингового агентства HeadHunter Александр Джабаров заявил, что начиная с 2018 года конкуренция по этому профилю была необычайно низкой: один человек на одно место. Только в этом году уровень поднялся до двух человек на одну вакансию, но этого тоже не достаточно.

«Нормальная конкуренция — пять-шесть резюме на одну вакансию», — пояснил он. По словам руководителя исследовательского центра SuperJob Натальи Головановой, острая нехватка кибербезопасников сегодня наблюдается в IT и финансовом секторе.

«Конкурс в данном сегменте рынка труда составляет всего 2,5 резюме на вакансию, что говорит о нехватке специалистов и низком уровне конкуренции», — отметила она. При этом ни один из опрошенных экспертов не прогнозирует снижения спроса. Напротив, он будет только расти.

«Увеличивается число цифровых сервисов, систем и объектов, которые надо защищать от киберугроз, поэтому в будущем спрос на таких специалистов снижаться не будет», — пояснил директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов. При этом он подчеркнул, что многим специалистам просто не хватает квалификации.

С этим мнением согласился главный технический директор и сооснователь Group-IB Дмитрий Волков. Он отметил, что компании приходится обучать людей самостоятельно.

Проведенный PwC опрос показал, что в следующем году более 55% компаний мире и 52% компаний в России намерены увеличить расходы на кибербезопасность, несмотря на ожидание снижение выручки в два и более раз. Руководители компаний готовы пойти на достижение результатов с меньшими затратами или работать с прежними бюджетами, но иметь защиту от киберугроз.

При этом 58% опрошенных в мире и 56% из России предпринимателей заявили, что не уверены в том, что трата денег позволит им получить контроль над новыми технологиями. Чуть менее половины крупного бизнеса считают, что смогут усилить кибербезопасность за счет автоматизации и рационализации технологий.

Исследование провели по результатам опроса более трех тысяч руководителей компаний, отделов технологий и информационной безопасности различных отраслей.