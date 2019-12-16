РВСН планируют произвести пуски 6 межконтинентальных ракет к 2020 году

По словам Каракаева, сначала пять запусков будут произведены с космодрома Плесецк. Согласно правилам, Россия должна предупреждать США о каждом планируемом пуске через национальный Центр по уменьшению ядерной опасности. США, в свою очередь, проводят инспектирование объектов.

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Он также отметил, что стратегические ракетчики планируют провести более двух сотен учений, в том числе с использованием современных ракетных комплексов «Авангард», «Ярс» и «Сармат», добавив, что на данный момент РВСН располагает около сотни новых установок, а к 2024 году предполагается полностью переоснастить войска новейшими техническими средствами. Это значит, что в их составе не останется техники советского производства.

Генерал-полковник также рассказал, что ракетчики несут боевое дежурство и находятся в постоянной готовности к выполнению поставленных задач, что обеспечивает надежность ядерного щита России.