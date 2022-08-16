RuTube заблокировал свое приложение для скачивания на iOS для всех стран, кроме России

RuTube закрыл доступ к скачиванию приложения на iOS пользователям из всех стран, кроме России. Об этом видеохостинг сообщил в своем официальном Telegram-канале.

«Приложение RuTube для iOS теперь можно скачать только в России. Такое решение было принято, чтобы русскоязычные пользователи сервиса, большая часть которых проживает на территории РФ, могли скачивать приложение RuTube на iPhone», — пояснили в компании.

Находящиеся в других странах русскоязычные пользователи смогут пользоваться RuTube в веб-версии. Тем, кто ранее скачал приложение, вероятнее всего, будут доступны обновления программы.

В компании напомнили, что 15 августа Apple потребовала от видеохостинга скрыть контент российских государственных СМИ в приложении для iOS. В качестве альтернативы RuTube предложили заблокировать приложение для всех, кроме российских пользователей. На принятие решения видеохостингу дали две недели. В противном случае приложение пригрозили удалить из магазина.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Apple занесло. По ее словам, компания показала свою приверженность тоталитарным практикам Запада.