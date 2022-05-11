11 мая 2022, 20:27
RuTube восстановил работу
RuTube заработал после хакерской атаки
Российский видеохостинг RuTube снова заработал. Платформа дала сбой после мощной кибератаки 9 мая. Хакеры грозились, что сервис исчезнет навсегда.
Сайт снова стал доступен, опубликованный несколько дней назад контент загружается, работает меню.
Источник фото: скриншот RuTube
Ответственность за атаку на RuTube взяли на себя хакеры из группировки Anonymous. Они заявляли, что повредили 75% баз данных и инфраструктуры сайта.
Генеральный директор платформы Александр Моисеев обещал, что 11 мая сервис восстановят.