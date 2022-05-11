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    11 мая 2022, 20:27

    RuTube восстановил работу

    RuTube заработал после хакерской атаки

    Александра Ломейко

    Российский видеохостинг RuTube снова заработал. Платформа дала сбой после мощной кибератаки 9 мая. Хакеры грозились, что сервис исчезнет навсегда.

    Сайт снова стал доступен, опубликованный несколько дней назад контент загружается, работает меню.

    RuTube восстановил работу | Изображение 1Источник фото: скриншот RuTube

    Ответственность за атаку на RuTube взяли на себя хакеры из группировки Anonymous. Они заявляли, что повредили 75% баз данных и инфраструктуры сайта.

    Генеральный директор платформы Александр Моисеев обещал, что 11 мая сервис восстановят.