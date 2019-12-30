RuTube устроил зрителям «экзамены» по просмотренной рекламе

Видеосервис RuTube начал экзаменовать пользователей. Зрителям предлагают просмотреть рекламу и ответить на вопросы, связанные с роликом. Кроме того, теперь незарегистрированные пользователи не могут посмотреть видео.

Как рассказали пользователи сервиса, они с удивлением восприняли нововведение от RuTube. Для получения доступа к любому ролику теперь сервис навязывает просмотр рекламы. И пролистывать нельзя: ожидается, что пользователь внимательно и вдумчиво посмотрит ролик, а потом сможет ответить на связанный с видео вопрос.

Например, если подписчику покажут ролик о «Доме-2», его и спросят о «Доме-2». Один из возможных вопросов: «С какой передачей был связан просмотренный только что ролик?» И среди вариантов ответов обязательно будет правильный.

Еще одно нововведение от RuTube, замеченное пользователями: теперь сервис доступен только зарегистрированным пользователям. Один из вариантов регистрации — по номеру телефона, на который приходит SMS с временным паролем. Без авторизации просмотр роликов невозможен.