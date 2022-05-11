RuTube привлек несколько команд специалистов для борьбы с последствиями кибератаки

RuTube 9 мая подвергся масштабной кибератаке. Для устранения ее последствий видеохостинг привлек несколько команд специалистов, в числе которых оказались сотрудники экспертного центра безопасности Positive Technologies.

«Для расследования атаки и устранения ее последствий привлечены несколько экспертных команд, в частности команда специалистов экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center)» — написала пресс-служба RuTube в Telegram-канале.

Как уточнили в сообщении, специалисты Positive Technologies вместе с работниками сервиса вторые стуки занимаются решением проблемы. Им удалось получить уже первые результаты. Эксперты изучили инструменты, использовавшиеся хакерами.

«Работы очень много, потому что инфраструктура RuTube довольно большая и комплексная, и сейчас мы стараемся найти во всех частях инфраструктуры RuTube весь инструментарий хакеров, чтобы перекрыть хакерам возможные пути возвращения», — заявил руководитель отдела реагирования информационной безопасности экспертного центра безопасности компании Денис Гойденко.

Произошедшая 9 мая кибератака стала самой мощной за всю историю RuTube. При этом злоумышленники не смогли получить доступ к видеоархиву.