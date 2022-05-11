RuTube обратился в правоохранительные органы для расследования кибератаки

Представители российского видеохостинга RuTube в среду, 11 мая, обратились в правоохранительные органы для расследования кибератаки, которая была проведена в отношении сервиса 9 мая. Из-за атаки RuTube не работал больше двух дней.

«Rutube обратился в правоохранительные органы для расследования инцидента: 9 мая видеохостинг подвергся мощной кибератаке, после чего доступ к платформе был утерян», — рассказали в пресс-службе сервиса. Сообщение привел ТАСС.

Сейчас доступ к Rutube уже частично восстановили, отметили в пресс-службе. Пользователям уже доступно для просмотров эфирное вещание федеральных телеканалов.

Хакеры из группировки Anonymous взяли на себя ответственность за кибератаку на RuTube. По их утверждению, они повредили 75% баз данных и инфраструктуры сайта.

RuTube прекратил работать в понедельник, 9 мая. Администрация видеохостинга подтвердила, что причиной сбоя стала мощная кибератака. Генеральный директор платформы Александр Моисеев обещал, что сервис будет восстановлен 9 мая.