RuTube анонсировал авторизацию через «Госуслуги»

Российский видеохостинг RuTube анонсировал новый способ авторизации — через «Госуслуги». Она освободит пользователей от ожидания модерации при загрузке материала, заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Это станет возможным благодаря интеграции в сервис Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), написал он в своем Telegram-канале. Пользователи смогут пропустить этап премодерации при публикации видеоматериала и снизить нагрузку на систему проверки. Контроль за материалами останется. Сервис может самостоятельно инициировать модерацию контента в любое время после публикации.



«Думаю, такой порядок облегчит жизнь и контент-мейкерам, и службе поддержки видеохостинга — и в то же время позволит эффективно бороться с размещением фейков и дезинформации», — сказал Горелкин.

Новый способ авторизации станет доступен пользователям RuTube в ближайшее время. Ранее российские власти называли видеохостинг альтернативой западному YоuТubе. Работа западного видеохостинга на территории РФ в данный момент находится под угрозой запрета.