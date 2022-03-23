RuTube анонсировал авторизацию через «Госуслуги»
Пользователи RuTube смогут авторизоваться через «Госуслуги» и публиковать видео без модерации
Российский видеохостинг RuTube анонсировал новый способ авторизации — через «Госуслуги». Она освободит пользователей от ожидания модерации при загрузке материала, заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.
Это станет возможным благодаря интеграции в сервис Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), написал он в своем Telegram-канале. Пользователи смогут пропустить этап премодерации при публикации видеоматериала и снизить нагрузку на систему проверки. Контроль за материалами останется. Сервис может самостоятельно инициировать модерацию контента в любое время после публикации.
«Думаю, такой порядок облегчит жизнь и контент-мейкерам, и службе поддержки видеохостинга — и в то же время позволит эффективно бороться с размещением фейков и дезинформации», — сказал Горелкин.
Новый способ авторизации станет доступен пользователям RuTube в ближайшее время. Ранее российские власти называли видеохостинг альтернативой западному YоuТubе. Работа западного видеохостинга на территории РФ в данный момент находится под угрозой запрета.