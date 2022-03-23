facebook_pixel
    23 марта 2022, 18:51

    RuTube анонсировал авторизацию через «Госуслуги»

    Пользователи RuTube смогут авторизоваться через «Госуслуги» и публиковать видео без модерации

    Анна Усачева

    Российский видеохостинг RuTube анонсировал новый способ авторизации — через «Госуслуги». Она освободит пользователей от ожидания модерации при загрузке материала, заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

    RuTube анонсировал авторизацию через «Госуслуги»

    Это станет возможным благодаря интеграции в сервис Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), написал он в своем Telegram-канале. Пользователи смогут пропустить этап премодерации при публикации видеоматериала и снизить нагрузку на систему проверки. Контроль за материалами останется. Сервис может самостоятельно инициировать модерацию контента в любое время после публикации.

    «Думаю, такой порядок облегчит жизнь и контент-мейкерам, и службе поддержки видеохостинга — и в то же время позволит эффективно бороться с размещением фейков и дезинформации», — сказал Горелкин.

    Новый способ авторизации станет доступен пользователям RuTube в ближайшее время. Ранее российские власти называли видеохостинг альтернативой западному YоuТubе. Работа западного видеохостинга на территории РФ в данный момент находится под угрозой запрета.