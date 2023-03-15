Технологии 15 марта 2023, 10:36 RuStore презентовал обновленный каталог приложений В RuStore появился раздел «Интересное» Фото: пресс-служба RuStore / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Российский магазин приложений RuStore показал расширенный каталог сервисов. Раздел «Интересное» дополнили, также обновились тематические подборки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Главной страницей магазина стал раздел „Интересное“, где собрана актуальная информация для пользователей: новые или популярные приложения разных категорий, тематические и событийные подборки», — сказано в сообщении.

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Теперь пользователям будет удобнее ориентироваться в магазине и узнавать о новых продуктах. Разработчики же смогут использовать подборки в качестве инструмента продвижения.

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Последние теперь стали еще более заметными благодаря новому дизайну в виде обложки с иллюстрацией темы. Создатели отобранных сервисов смогут привлечь больше клиентов, а также лучше взаимодействовать с аудиторией.

Редакция RuStore каждую неделю создает актуальный интересный контент для пользователей. Человек из подборки может узнать о выходе нового сериала, выбрать стриминговый сервис для просмотра контента и оформить подписку. За время существования магазина вышло свыше 100 подборок. Например, они касались приложений, которые могут помочь с изучением иностранных языков.

Функциональность RuStore регулярно расширяется: там появилась возможность загружать свои разработки для физических и юридических лиц, смотреть рейтинги отзывы, уведомления, инструменты аналитики, тематические подборки, рекомендации, есть монетизация. В этом магазине уже представлены порядка 80 из топ-100 самых популярных российских приложений и свыше 5400 других сервисов от 4000 компаний-разработчиков.

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