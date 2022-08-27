RuStore исправит ошибки в работе приложений

Многие приложения, скачанные через RuStore, неправильно работают на телефонах без системных сервисов Google. К таковым, например, относятся гаджеты от Huawei, сообщила газета «Коммерсант».

В такой ситуации некоторые приложения не открываются вообще, где-то не отображается карта, а где-то не определяется местоположение. Уточняется, что на телефонах без сервисов Google они могут подключаться к GMS. Но Huawei не может использовать GMS из-за санкций. Вместо этого компания создала аналог под название HMS.

Приложения могут поддерживать одновременно и GMS, и HMS, но тогда их нельзя будет загрузить в Google Play. Также разработчики могут купить лицензию на использование карт «Яндекса» или сервис от «Сбера» 2ГИС, но тогда программы будут больше весить.

Ассоциация продавцов и производителей техники РАТЭК, в которую входит Huawei, попросили Минцифры прописать для RuStore «принцип технологической совместимости программ, размещаемых в едином магазине приложений, с операционной системой». В министерстве пообещали в ближайшее время рассмотреть обращение.

«Разработчикам будет предлагаться перейти на российские сервисы — аналоги GMS, а для пользователей появится предупреждение о том, что приложение может некорректно работать на устройстве», — добавили представители VK.