«Русские Витязи» отметят свое тридцатилетие

Единственная в мире авиационная группа «Русские Витязи», которая выполняет высший пилотаж на серийных истребителях, отметит свое тридцатилетие. Об этом сообщило ИА Nation News.

Группа была собрана 5 апреля 1991 года набазе 1-й авиационной эскадрильи 234-го гвардейского Проскуровского смешанного авиационного полка 16-й воздушной армии. Однако история авиационных групп началась еще до Великой Отечественной войны.

«История Чкаловского аэродрома и пилотажных групп началась еще при «сталинских соколах». В то время на них обращалось особое внимание. Уже тогда были известны пилотажные группы «Красные стрелы» и «Красные военлеты», - подчеркнул в комментарии генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов.