«Русские» хакеры атаковали телеканал Австралии из-за передачи про Путина

«Русские» хакеры атаковали трансляцию прямого эфира на австралийском телеканале Channel Nine. Такое обвинение выдвинуло руководство СМИ.

Телеканал надеется возобновить трансляцию позднее.

«Кибератака на наши системы сегодня нарушила прямую трансляцию, однако мы запустили некоторые процессы, чтобы удалось вернуться к нормальной сетке вещания», — говорится в сообщении в Twitter.

Девятому каналу, посвященному новостям телевизионной индустрии, не удалось показать утреннюю передачу Weekend Today. Вместо нее СМИ транслировало ранее записанные программы, написал TV Blackbox.

Эксперты по безопасности предположили, что атака шла из России «из-за уровня сложности взлома». По их мнению, хакеры хотели помешать показу выпуска программы Under Investigation («Под следствием») про президента России Владимира Путина. Трансляция передачи планировалась на понедельник, 29 марта.

Ответственность за кибератаку пока не взяла ни одна организация.

Ранее немецкий журнал Spiegel заявил, что российские хакеры из группировки Ghostwriter атаковали депутатов бундестага и местных парламентов. Злоумышленники якобы пытались взломать личную электронную почту как минимум семи федеральных депутатов и 31 парламентария из земельных законодательных органов, писал «Царьград».