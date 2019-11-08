«Русская планета» запустила мобильное приложение с персональной лентой

Источник фото: «Русская планета»

«В настоящее время любому человеку необходимо иметь под рукой средство, которое стало бы быстрым и эффективным навигатором событий в постоянно движущемся мире. Мобильное приложение от „Русской планеты“ сможет выполнять для Вас эту задачу», — заявили разработчики.

Журналисты будут публиковать все самые важные и актуальные новости в специальной рубрике «Сегодня». Помимо нее главная страница включает и другие основные разделы: «Политика», «Общество», «Бизнес», «Культура». Каждый из них в свою очередь разбит на подразделы. Например, в «Политике» есть ячейки «Минфин», «Россия», «Налоги», «Роспотреб», «Газ», «Нефть». А вот в «Обществе» можно найти «Криминал» и «Здоровье».

Источник фото: «Русская планета»

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Для удобства пользователя формируется персональная лента. Для этого читатели должны подписаться на теги, после чего смогут читать только интересующие их новости и материалы.

Если же у пользователей нет времени на ознакомление с текстом, они могут сохранить публикацию в «Избранное». Вернуться к новости потом можно будет в свободные минуты даже при отсутствии интернета.

Мобильное приложение доступно на Google Play.

«Русская планета» основана в 2013 году. В 2016-м издание приостановило работу на неопределенный срок, так как группа компаний «Мортон» прекратила финансирование проекта. Спустя время СМИ вновь заработало.