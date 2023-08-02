02 августа 2023, 11:42
RuNews24.ru: с помощью смарт-кольца можно бесконтактно оплачивать покупки
Современные смарт-кольца оснащены микроэлектронным устройством, благодаря которому можно бесконтактным способом оплачивать покупки. Об этом сообщил сайт RuNews24.ru.
Впервые девайс представила британская компании McLear в 2013 году, после чего устройства завоевали популярность во всем мире. Помимо оплаты покупок с помощью смарт-колец можно отслеживать сон, сердечный ритм и уровень кислорода в крови.Отмечается, что технологию с бесконтактной оплатой с помощью кольца внедрили многие российские банки в свои предложения.
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