Технологии 02 августа 2023, 11:42 RuNews24.ru: с помощью смарт-кольца можно бесконтактно оплачивать покупки

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Современные смарт-кольца оснащены микроэлектронным устройством, благодаря которому можно бесконтактным способом оплачивать покупки. Об этом сообщил сайт RuNews24.ru.

Впервые девайс представила британская компании McLear в 2013 году, после чего устройства завоевали популярность во всем мире. Помимо оплаты покупок с помощью смарт-колец можно отслеживать сон, сердечный ритм и уровень кислорода в крови.