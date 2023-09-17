Технологии 17 сентября 2023, 12:33 Runews24.ru: корпус для iPhone 15 только частично выполнен из титана

Читать 360tv в

Сообщение о том, что корпуса для часов Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 и смартфонов iPhone 15 сделаны из титана, не совсем соответствует действительности. Об этом написало ИА Runews24.ru.

Ранее представители компании Аpple рассказали, что корпуса для новых продуктов их компании выполнены из титана.

Реклама

Пользователи выяснили, что при производстве продуктов компания использовала новейшую технологию твердотельной диффузии, объединив в единый сплав титан и алюминий. Рамку оснастили PVD-покрытием, которое защищает металл от царапин и повреждений. Визуально такое покрытие выглядит как титановое.