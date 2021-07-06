Румынская компания закупит пермских роботов

Пермское предприятие «Промобот» поставит в Румынию 30 сервисных роботов-консультантов. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на сайт регионального правительства.

По данным информагентства, румынская сторона закупит в 2021–2022 годах роботов на 500 тысяч евро, и еще на полмиллиона — в 2023–2024 годах. Отмечается, что они будут заменять промоутеров и живой персонал на мероприятиях, которые проводит компания-закупщик. Ее представитель заметил, что андроиды смогут помочь вернуться к обеспечению мероприятий на допандемийном уровне.